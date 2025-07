L ape più grossa nei cruciverba: la soluzione è Regina

REGINA

Curiosità e Significato di Regina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Regina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Regina? Regina indica una donna che detiene il massimo potere o autorità, come sovrana di un regno. È anche usata in modo figurato per descrivere qualcuno che eccelle in un campo, come la regina del ballo. La parola evoca regalità, prestigio e leadership, ed è spesso associata a figure di grande importanza o influenza. In breve, rappresenta chi si distingue per autorevolezza e valore.

Come si scrive la soluzione Regina

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A R V N E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VANTARE" VANTARE

