Arenarie usate come pietre da mola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arenarie usate come pietre da mola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOLASSE

Significato/Curiosita : Arenarie usate come pietre da mola

Dettaglio: arenaria. rocce sedimentarie che comprendono un gran numero di minerali, incostanti nella composizione. sono le prime pietre usate per la creazione... Catena montuosa. entro una molassa sono presenti associati diversi altri litotipi, come conglomerati, peliti, marne. le molasse si accumulano tipicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

