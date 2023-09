Polverizza nel mulino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polverizza nel mulino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MACINA

Significato/Curiosita : Polverizza nel mulino

Carbone, si deve smorzare con dell'acqua, si fa asciugare bene e infine si polverizza passandolo nello staccio fino. il carbone di legno duro produce scintille... Distinguere la macina destinata alla lavorazione delle olive chiamata anche mola o molazza, nella quale le pietre sono in posizione verticale e la macina destinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Polverizza nel mulino : polverizza; mulino; polverizza no il grano; polverizza no il formaggio sui piatti di pasta; polverizza no i cercali; polverizza re il metallo; polverizza il carburante; Si ricava polverizza ndo i peperoni rossi; L elettrovalvola che polverizza il gasolio nei diesel; Nei motori diesel polverizza no il gasolio; Incenerito, polverizza to; polverizza il caffè; Macina da mulino ; Appena usciti dal mulino ; Il mulino delle olive; Gira nel mulino ; La località termale con le cascate del mulino ; La scrittrice de Il mulino sulla Floss; Il canaletto del mulino ; Dipinse Il mulino della Galette; Finisce al mulino ; Stretta affettuosa celebre biscotto mulino Bianco;

Cerca altre Definizioni