Il signore europeo nell India coloniale - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SAHIB

Bandiera, un impero» (motto dell'impero coloniale) l'impero coloniale francese fu costruito tra il xvii e il xx secolo dalla francia, con colonie in asia... Riferimento. il sikhismo è una religione monoteista nata nella città di kartarpur sahib, nell'india del xv secolo. una delle più giovani tra le religioni maggiori... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il signore europeo nell India coloniale : signore; europeo; nell; india; coloniale; Il signore indiano; Nostro signore ; Un aggettivo prima di signore o collega; Un celebre romanzo fantasy Il signore degli; Un Tom personaggio de Il signore degli anelli; Consorzio aereo europeo ; Il primo europeo a navigare nell Oceano Pacifico; Un signor europeo ; L appartamento di un noto film europeo del 2002; Un grande fiume europeo ; Sono dispari nell o Iowa; Piccolo centro nell a Val di Non; Si ripetono nell a parola; È comandato da un colonnell o; La fermata ai box nell e corse di Formula; L ampia veste indossata dalle donne india ne; Maestro spirituale india no; L enorme albero india no con le radici aeree; La moneta india na; Stato tra Cina e india ; Era il nostro impero coloniale in Africa; Un appellativo di rispetto usato nell India coloniale ; Sulawesi... coloniale ; Sigla coloniale ; Era un soldato coloniale ;

