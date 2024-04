La Soluzione ♚ Il signore europeo in India

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SAHIB

Curiosità su Il signore europeo in india: dell'india si intende la storia del subcontinente indiano e, in un'accezione più ristretta, si intende invece la storia della repubblica dell'india.... Il Sikhismo è una religione monoteistica nata nella città di Kartarpur Sahib, nell'India del XV secolo. Una delle più giovani tra le religioni maggiori, è la quinta religione più grande del mondo, comprendente circa 45 milione di Sikh all'inizio del maggio 2023. Il sikhismo si è sviluppato dagli insegnamenti spirituali di Guru Nanak Dev ji, il primo guru (1469–1539), e dei nove Guru Sikh che gli succedettero. Il decimo guru, Guru Gobind Singh ji (1676-1708), nominò suo successore la scrittura Guru Granth Sahib ji, portando a termine la linea dei Guru umani e stabilendo le Scritture come guida spirituale eterna e religiosa. Guru Nanak Dev ...

