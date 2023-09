Si protende tra il mar Adriatico e il mar lonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si protende tra il mar Adriatico e il mar lonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : PENISOLA SALENTINA

Significato/Curiosita : Si protende tra il mar adriatico e il mar lonio

Salento (salentu in dialetto salentino; salènde in dialetto tarantino; sat, salénto in greco), noto anche come penisola salentina, è una regione storica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si protende tra il mar Adriatico e il mar lonio : protende; adriatico; lonio; protende re in avanti; Si protende nell acqua; Si protende in acqua; Si protende dalla fusoliera; Lo fa lo schermidore che si protende per colpire; Ha diverse bocche sull adriatico ; Ha più bocche in adriatico ; Un antica macchina da pesca diffusa nell adriatico ; La Sabbiadoro fra le località dell adriatico ; Finisce nell adriatico ; Mette in comunicazione l Egeo con lo lonio ; Simbolo chimico del polonio ; Località calabra sullo lonio ; Grande isola dello lonio ; La figlia di Polonio ;

