Vi si protende la penisola di Kola nell Artide

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si protende la penisola di Kola nell Artide

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Vi si protende la penisola di Kola nell Artide' è 'Mare Di Barents'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARE DI BARENTS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si protende la penisola di Kola nell Artide" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si protende la penisola di Kola nell Artide". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Mare Di Barents? Il Mare di Barents si estende tra la penisola di Kola e le isole Svalbard, formando una parte importante dell'Oceano Artico. È un mare che si protende nell'estremo nord, offrendo un collegamento tra il continente europeo e le terre artiche. La sua posizione strategica lo rende fondamentale per le rotte di navigazione e l'estrazione di risorse nel Polo Nord.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi si protende la penisola di Kola nell Artide nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Mare Di Barents

Per risolvere la definizione "Vi si protende la penisola di Kola nell Artide", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si protende la penisola di Kola nell Artide" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Mare Di Barents:

M Milano A Ancona R Roma E Empoli D Domodossola I Imola B Bologna A Ancona R Roma E Empoli N Napoli T Torino S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si protende la penisola di Kola nell Artide" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi si affaccia il porto russo di MurmanskSi protende nell acquaVi si svolsero le Olimpiadi nel 32 e nell 84Vi si svolgevano lavori forzati nell Unione SovieticaVi si ritirò la plebe nell antica RomaVi si corre nell emergenza