Mette in comunicazione l Egeo con lo lonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette in comunicazione l Egeo con lo lonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CANALE DI CORINTO

Significato/Curiosita : Mette in comunicazione l egeo con lo lonio

934444; 22.983889 il canale di corinto è un alveo artificiale navigabile che collega il golfo saronico, nel mar egeo, con il golfo di corinto, nel mar ionio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

