La soluzione di 3 lettere per la definizione: Tra mar e gio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MER

Curiosità su Tra mar e gio: (l'unica differenza evidente tra i due emblemi riguarda i loghi dei rispettivi comitati organizzatori internazionali, ossia olimpico e paralimpico), motivando... Mer o Mer-sur-Loire è un comune francese di 6.194 abitanti situato nel dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro-Valle della Loira.