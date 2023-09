Si intona in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si intona in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LITANIA

Significato/Curiosita : Si intona in chiesa

20 i facchini, preceduti da una banda musicale (la banda di vejano) che intona il loro inno (intitolato quella sera del 3), partendo dal santuario di santa... Le litanie lauretane (dette anche litanie della beata vergine maria) sono una supplica in forma di litania che nella chiesa cattolica latina vengono rivolte... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si intona in chiesa : intona; chiesa; Togliere l intona co; Rimosso come l intona co da una parete; Dimenticare di intona re la chitarra; L ha intona ta il cantante; Colpire spintona re; La chiesa principale; La chiesa di Milano con la Veneranda Fabbrica; Divisioni della chiesa ; Un rito cantato in chiesa ; Periodo di tempo che nella chiesa cattolica precede e segue una solennità religiosa;

Cerca altre Definizioni