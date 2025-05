La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un Mistero della Chiesa' è 'Trinità' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

La Trinità è il mistero centrale della fede cristiana, che afferma un unico Dio in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa dottrina insegna che le tre persone sono distinte, ma unitate nella stessa essenza divina, rappresentando la comunione e l’amore di Dio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lavora in chiesaErmanno il compianto autore di Mistero napoletanoImportante chiesa cittadinaPer l addobbo della chiesaLa Chiesa li scomunicava

