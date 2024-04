La Soluzione ♚ Intona Va pensiero sull ali dorate La definizione e la soluzione di 4 lettere: Intona Va pensiero sull ali dorate. CORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. intona va pensiero sull ali dorate: Coro – città del Venezuela

– città del Venezuela Coro – brano di un'opera lirica

– brano di un'opera lirica Coro – gruppo di cantori o la composizione musicale destinata ad essi

– gruppo di cantori o la composizione musicale destinata ad essi Coro greco – gruppo di cantori/danzatori tipico del teatro greco classico e suoi derivati letterari

– gruppo di cantori/danzatori tipico del teatro greco classico e suoi derivati letterari Coro – gruppo di stalli in legno inseriti nell'abside delle cattedrali, delle chiese abbaziali o delle collegiate

– gruppo di stalli in legno inseriti nell'abside delle cattedrali, delle chiese abbaziali o delle collegiate Coro – parte terminale di una chiesa, destinata ad ospitare il precedente (quindi i cantori e/o i canonici del capitolo; nel monastero ospita i monaci)

– parte terminale di una chiesa, destinata ad ospitare il precedente (quindi i cantori e/o i canonici del capitolo; nel monastero ospita i monaci) Coro è una variante minore del gioco dell'Omweso (vedi), diffusa presso nella zona di Lango in Uganda

è una variante minore del gioco dell'Omweso (vedi), diffusa presso nella zona di Lango in Uganda Daniele Coro – compositore, paroliere e produttore discografico italiano

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Intona Va pensiero sull ali dorate' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.