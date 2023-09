Forniscono latte lana e carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forniscono latte lana e carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PECORE

Significato/Curiosita : Forniscono latte lana e carne

Provenienza animale - ad esempio no carne, latte, uova o miele. lo stile di vita evita anche pelli, lana, seta e altri prodotti di origine animale per... Buona memoria e facilità di apprendimento. generalmente il vello delle pecore è marcatamente folto e fitto, estremamente riscaldante e di rapida crescita;... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

