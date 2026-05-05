Altro nome del latte di gallina

Anna Spiotta | 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Altro nome del latte di gallina' è 'Aglio Selvatico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGLIO SELVATICO

Perché la soluzione è Aglio Selvatico? L'aglio selvatico è una pianta aromatica nota anche con un altro nome legato alla sua natura. Questa pianta cresce spontaneamente in molte zone e viene apprezzata per il suo sapore intenso e pungente. La sua presenza nel mondo culinario e medicinale è molto antica, grazie alle sue proprietà benefiche. L'aglio selvatico si utilizza in molte ricette tradizionali e rappresenta un ingrediente versatile. La sua raccolta richiede attenzione e rispetto per l'ambiente, preservando così questa risorsa naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Altro nome del latte di gallina". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Altro nome del latte di gallina nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Aglio Selvatico

La definizione "Altro nome del latte di gallina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Altro nome del latte di gallina" conferma che la soluzione 'Aglio Selvatico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Aglio Selvatico

A Ancona
G Genova
L Livorno
I Imola
O Otranto
 
S Savona
E Empoli
L Livorno
V Venezia
A Ancona
T Torino
I Imola
C Como
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Altro nome del latte di gallina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aglio Selvatico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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