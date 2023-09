Era famoso quello di Delfi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era famoso quello di Delfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORACOLO

Significato/Curiosita : Era famoso quello di delfi

S.l.m. all'incrocio di antiche vie di comunicazione. nei tempi antichi si pensava che delfi fosse il centro del mondo, quindi era sede dell'onfalo o ombelico... Significati, vedi oracolo (disambigua). disambiguazione – "oracoli" rimanda qui. se stai cercando l'album di pierangelo bertoli, vedi oracoli (album). questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

