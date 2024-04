La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il dio con il tempio a Delfi. APOLLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Apollo (in greco antico: p, Apóllon; in latino Apollo) è, nella religione greca e romana, il dio della musica, delle arti mediche, delle scienze, dell'intelletto e della profezia. Nonché colui che traina il carro del sole, scortando la stella ardente attraverso la volta celeste. Il suo simbolo principale è la lira. Suo figlio Asclepio è il dio della medicina. In quanto dio delle arti, Apollo è il capo delle Muse. Viene anche descritto come un provetto arciere in grado di infliggere, con la sua arma, terribili pestilenze ai popoli che lo osteggiavano. In quanto protettore della città e del tempio di Delfi, Apollo è anche venerato come ...

apollo ( approfondimento) m sing

(zoologia) farfalla alpina con ali bianche della famiglia dei Papilionidi, dell'ordine dei Lepidotteri

Sillabazione

a | pòl | lo

Pronuncia

IPA: /a'pollo/

Etimologia / Derivazione

da dio Apollo

Parole derivate

apollineo

Iperonimi

(zoologia) papilionide