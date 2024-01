La definizione e la soluzione di: Quello di Apollo era a Delfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il tempio è una struttura architettonica utilizzata come luogo di culto. Il termine deriva dal latino templum (recinto consacrato), da una radice indoeuropea che ha avuto come esito in greco tµe (temenos), che deriva dal verbo tµ, "io taglio".

Italiano

Sostantivo

tempio ( approfondimento) m (pl.: tempi, templi)

(religione) (architettura) luogo di culto (per estensione) sinagoga, nella religione ebraica "Ragazzi, andiamo al tempio stasera"

Sillabazione

tèm | pio

Pronuncia

IPA: /'tmpjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino templum a sua volta dal greco tµe ossia "taglio"

Sinonimi

edificio sacro, luogo di culto

( letterario ) (della religione cristiana) chiesa, basilica, duomo, santuario

chiesa, basilica, duomo, santuario (islamico) moschea

moschea (ebraico) sinagoga

sinagoga (per estensione) (della gloria, della giustizia) sede, centro, cuore.

Parole derivate

templare

Alterati