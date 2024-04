La Soluzione ♚ Sentenzioso responso La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sentenzioso responso. ORACOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su sentenzioso responso: L'oracolo (dal latino oraculum) è un essere o un ente considerato fonte di saggi consigli o di profezie, un'autorità infallibile, solitamente di natura spirituale. Lo stesso termine può riferirsi anche a una predizione del futuro dispensata dagli dei attraverso oggetti o forme di vita ma anche grazie a delle sacerdotesse che, cadute in estasi, assumevano il dio nel proprio corpo. Altre Definizioni con oracolo; sentenzioso; responso; La risposta della Sibilla; Risposta da preveggente; Un sentenzioso responso; Responso profetico; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Sentenzioso responso

ORACOLO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Sentenzioso responso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.