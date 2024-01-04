Risposta da preveggente nei cruciverba: la soluzione è Oracolo

Sara Verdi | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Risposta da preveggente' è 'Oracolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORACOLO

Curiosità e Significato di Oracolo

Hai risolto il cruciverba con Oracolo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Oracolo.

Come si scrive la soluzione Oracolo

La definizione "Risposta da preveggente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 7 lettere della soluzione Oracolo:
O Otranto
R Roma
A Ancona
C Como
O Otranto
L Livorno
O Otranto

