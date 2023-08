Un cavo fissato all albero della barca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cavo fissato all albero della barca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SARTIA

Significato/Curiosita : Un cavo fissato all albero della barca

La cima, o il cavo, utilizzata nelle imbarcazioni a vela per sorreggere l'albero (o gli alberi, a seconda del piano velico della barca). generalmente... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «sartia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su sartia portale vela: accedi alle voci di wikipedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un cavo fissato all albero della barca : cavo; fissato; albero; della; barca; Nel cavo orale è inferiore e superiore; Un cavo del veliero; Non serve per le TV via cavo ; Piccolo incavo ; Lavoro di scavo ; Il prezzo fissato da un autorità; La malattia del fissato ; fissato come un ricordo; Limite fissato di tempo; _ di vitello: un arrosto fissato con lo spago; Agrume dell albero citrus paradisi; Le parti dell albero che sono sotto terra; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; L area del tronco d albero ad altezza d uomo; L albero delle more; Si invaghisce di Lucia Mondella ; Quello della discordia fu assegnato a Venere; Il bordo della pagina; Area dell Asia settentrionale parte della Russia; Quello della Basilica di Gerusalemme è Santo; Si sbracciano in barca ; Imbarca zione da regate; La si tocca solo sbarca ndo; barca gonfiabile; Piccola imbarca zione ausiliaria;

Cerca altre Definizioni