Precede irae in una sequenza latina cantata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede irae in una sequenza latina cantata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DIES

Significato/Curiosita : Precede irae in una sequenza latina cantata

Il victimae paschali è una sequenza che tradizionalmente viene cantata nella solennità di pasqua e, facoltativamente, nell'ottava. la composizione, ritenuta... «dies irae, dies illa, dies tribulationis et angustiae, dies calamitatis et miseriae, dies tenebrarum et caliginis, dies nebulae et turbinis, dies tubae... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Precede irae in una sequenza latina cantata : precede; irae; sequenza; latina; cantata; precede Tin-Tin; precede pro nobis; Se precede simile è una copia; È più drastico del dare la precede nza; precede nte il mezzogiorno; precede machine; precede magoga; precede un nome malfamato; Il francescano a cui è attribuita la sequenza Dies irae ; La sequenza di lavorazioni del prodotto; Il film di Jean Vigo con la nota sequenza in cui il protagonista tuffatosi nel fiume vede la sua amata; Il francescano a cui è attribuita la sequenza Dies irae; sequenza di balletto riservata a una coppia; sequenza produttiva con pochi passaggi; La sequenza di operazioni per risolvere un problema; La sequenza di calcoli per risolvere un problema; Aria latina ; Ovvero alla latina ; Apposta per questo scopo detto alla latina ; L ultima dea latina ; dixit: espressione latina ; Dove un episodio è accaduto alla latina ; Arte nella lingua latina ; La pianta rampicante cantata da Nilla Pizzi; Beffarda e disincantata ; La sweet symphony cantata dai Verve ing; Era in Canadà quella cantata a Sanremo nel 1957; La bella cantata da Riccardo Cocciante; Il premio Nobel autore de La montagna incantata ; La sweet sweet little cantata dai Ramones;

Cerca altre Definizioni