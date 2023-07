Il francescano a cui è attribuita la sequenza Dies irae - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il francescano a cui è attribuita la sequenza Dies irae. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : TOMMASO DA CELANO

Significato/Curiosita : Il francescano a cui e attribuita la sequenza dies irae

Incerto (in passato fu attribuito, tra gli altri, a iacopone da todi), per la memoria di maria addolorata (15 settembre); dies irae, di tommaso da celano... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo conte, vedi tommaso da celano (conte). tommaso da celano (celano, 1190 circa – val de' varri, 1265 circa) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

