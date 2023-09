La sequenza di lavorazioni del prodotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sequenza di lavorazioni del prodotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FILIERA

Significato/Curiosita : La sequenza di lavorazioni del prodotto

Col termine filatura si intende definire la complessa sequenza di operazioni necessarie alla trasformazione delle fibre tessili in filato oppure filo,... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi filiera (disambigua). «per filiera alimentare s'intende «l'insieme degli agenti che direttamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

