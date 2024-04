La Soluzione ♚ Pavimentazione per piste destinate all atletica

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Pavimentazione per piste destinate all atletica. TARTAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Pavimentazione per piste destinate all atletica: Il tartan è un particolare disegno dei tessuti in lana delle Highland scozzesi. Il tipico gonnellino kilt è realizzato in tartan, e questo tessuto è considerato simbolo della Scozia. Originariamente il tartan era realizzato in lana, mentre oggi si utilizzano anche altri materiali. Il disegno (che in Italia si chiama scozzese) è ottenuto con fili di colori diversi secondo uno schema definito, uguale nell'ordito e nella trama, denominato sett. L'armatura del telaio per tessere il tartan è la saia. I blocchi di colore si ripetono verticalmente e orizzontalmente in un modello distintivo di quadrati e linee che, intrecciandosi, danno l'apparenza ...

