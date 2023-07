Pavimentazione a ciottoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pavimentazione a ciottoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SELCIATO

Il selciato, noto anche come pavimentazione a ciottoli, è una tecnica di pavimentazione antica e ancora utilizzata in alcuni contesti. Consiste nell'assemblaggio di ciottoli, ovvero piccole pietre lisce e arrotondate, disposte in un preciso ordine su una superficie per creare una strada, un marciapiede o una piazza. Il selciato è solitamente realizzato a mano da abili artigiani, che posizionano i ciottoli con precisione e riempiono gli spazi tra di essi con materiale di riempimento, come sabbia o ghiaia. Questa pavimentazione è apprezzata per la sua resistenza e durabilità, nonché per il suo aspetto estetico e il senso di tradizione che porta con sé.

