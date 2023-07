Un tipo di pavimentazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di pavimentazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MACADAM

Significato/Curiosità : Un tipo di pavimentazione

Il macadam è un tipo di pavimentazione stradale che prende il nome dall'ingegnere scozzese John Loudon McAdam, che sviluppò questo metodo di costruzione delle strade nel XIX secolo. Il macadam è composto da un letto di ghiaia compattata, generalmente con dimensioni di aggregato ben definite, seguito da uno strato superiore di ghiaia più fine e polverizzata. Questi materiali vengono compattati e livellati per creare una superficie solida e resistente. Una volta completato, il macadam offre una superficie dura e stabile che può sopportare il traffico veicolare e resistere alle intemperie. Sebbene il termine "macadam" sia spesso associato a strade rurali o residenziali, la tecnica del macadam è stata fondamentale nello sviluppo delle moderne tecniche di pavimentazione stradale e ha aperto la strada per l'asfalto e altre soluzioni di pavimentazione più avanzate utilizzate oggi.

