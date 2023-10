3000 gara di atletica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: 3000 gara di atletica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIEPI

Significato/Curiosita : 3000 gara di atletica

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su lepre portale atletica leggera: accedi alle voci di wikipedia che trattano di atletica leggera... Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su lepre portaleleggera: accedi alle vociwikipedia che trattanoleggera... I 3 000 metri siepi sono una specialità sia maschile sia femminile dell'atletica leggera, che fa parte del programma olimpico. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : 3000 gara di atletica : 3000; gara; atletica; Il 3000 di Tacito; Il 3000 di Cesare; Il maggior lago del Sudamerica, situato a oltre 3000 metri; Motoscafo da gara ; Preparare per la gara ; gara competizione; Importante gara sciistica di Madonna di Campiglio; gara a tempo prevista nel Giro d Italia; Una riunione di atletica ; Riunione di atletica ; Una specialità dell'atletica |; Specialità dell atletica ; Pavimentazione per piste destinate all atletica ;

Cerca altre Definizioni