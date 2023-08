Piatto orientale di carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto orientale di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : KEBAB

Significato/Curiosità : Piatto orientale di carne

Il kebab è un delizioso piatto orientale a base di carne, tradizionalmente cucinato su uno spiedo verticale rotante. Originario del Medio Oriente ma diffuso in tutto il mondo, il kebab è una prelibatezza apprezzata per il suo sapore unico e la sua versatilità. La carne, solitamente agnello, ma anche pollo, manzo o altri tipi di carne, viene marinata con una miscela di spezie e aromi, quindi infilzata nello spiedo e cotta lentamente mentre gira sopra una fonte di calore. Una volta cotta, la carne viene solitamente servita in un involucro di pane piatto o su un piatto con contorni come insalata, riso o verdure grigliate. Il kebab è spesso accompagnato da salse come lo tzatziki o il tahini, che aggiungono ulteriore sapore e consistenza al piatto. È un cibo apprezzato per il suo sapore succulento e speziato, ed è diventato una pietanza popolare in tutto il mondo.

