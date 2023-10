Elevata carica araba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elevata carica araba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EMIRO

Significato/Curiosita : Elevata carica araba

L'egitto (/e'ditto/, in arabo , mir), ufficialmente repubblica araba d'egitto (in arabo , jumhuriyya mir al-arabiyya)... L'egitto (/e'ditto/, in arabo , mir), ufficialmente repubblicad'egitto (in arabo , jumhuriyya mir al-arabiyya)... Emiro (in arabo , amir) significa letteralmente "comandante", persona cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Elevata carica araba : elevata; carica; araba; Estremamente elevata ; La temperatura più elevata ; La parte più elevata del castello; Tipo di abitazione sopraelevata ; Si dice di cifra non elevata ; Una ferrovia elevata ; Un corpo celeste di densità estremamente elevata ; Si scarica no su iPhone e iPad; Rimuovere da una carica ; Quella bianca non si carica ; carica di laureati; Si carica sul basto; La carica degli expresidenti della Repubblica; Indicare per la carica ; Jazeera nota TV araba ; Lo spiedino della cucina araba ; Il nome del Partito della rinascita socialista araba ; Jazeera la tivù araba ; Guerra tra Israele e una coalizione araba del 1973; Era araba in un programma TV con Moana Pozzi; Antica dinastia araba di Spagna;

Cerca altre Definizioni