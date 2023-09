In primavera si copre di fiori rosa-violacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In primavera si copre di fiori rosa-violacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ALBERO DI GIUDA

Significato/Curiosita : In primavera si copre di fiori rosa-violacei

Gialli in primavera. pinguicula grandiflora: fiori lilla in primavera, va in ibernazione chiudendosi in una sorta di bocciolo (ibernacolo) in inverno... L'albero di giuda o di giudea o siliquastro (cercis siliquastrum l., 1758) è una pianta appartenente alla famiglia delle fabaceae (o leguminose). il nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : In primavera si copre di fiori rosa-violacei : primavera; copre; fiori; rosa; violacei; Si ridesta in primavera ; Torna in volo a primavera ; Sciamano in primavera ; Se sono di primavera non richiedono detersivo; Un fiore che sboccia molto presto in primavera ; copre una ferita; copre il braccio; Un capo sottile e senza bottoni che copre il torso; La pelle che copre la nuca; copre l ingranaggio; Si usano per bagnare i fiori ; Una bella pianta fiori era ornamentale; È indispensabile per la fecondazione dei fiori ; Corone di fiori ; Città dell Olanda grande mercato dei fiori ; Il genitivo della rosa ; Alberto rosa scrittore; Dolorosa infiammazione; Aveva una poderosa voce; La rosa ci ricorda una serie di Film; Pianta delle Bignoniacee dai fiori violacei ; Fiori rosso violacei ; Ha fiori violacei profumati; Ortaggi violacei ; Pianta dai fiori violacei ;

Cerca altre Definizioni