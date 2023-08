Pianta delle Bignoniacee dai fiori violacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta delle Bignoniacee dai fiori violacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : JACARANDA

Significato/Curiosita : Pianta delle bignoniacee dai fiori violacei

(dal lat. pistillum: mano del mortaio), è la parte femminile dei fiori nelle piante angiosperme, ed è la parte che, dopo la fecondazione, origina il frutto... Usato a definire la specie più nota, la jacaranda mimosifolia, che appunto è spesso citata come jacaranda, o jacaranda blu. il nome italiano registrato dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

