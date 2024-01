La Soluzione ♚ Sorride in primavera

La definizione e la soluzione di: Sorride in primavera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sorride in primavera: Se stai cercando altri significati, vedi primavera (disambigua). la primavera è una delle quattro stagioni in cui si divide l'anno; viene dopo l'inverno... Per natura si intende l'universo considerato nella totalità dei fenomeni e delle forze che in esso si manifestano, da quelli del mondo fisico a quelli della vita in generale. Italiano Sostantivo natura ( approfondimento) f sing (pl.: nature) (filosofia) (ecologia) sistema totale degli esseri viventi, animali e vegetali, e delle cose inanimate, che presentano un ordine, realizzano dei tipi e si formano secondo leggi. volontà stessa di ordine che si manifesta in quelle leggi, come principio vivo e operante, forza generatrice di tutte le cose la farmacia è lo stato di natura della scienza (per estensione) (senso figurato) proprietà "caratteriale" o caratteristica di qualcuno o di qualcosa (per estensione) l'insieme delle qualità, anche "ancestrali", di un individuo (gergale) (per estensione) (senso figurato) prati, boschi, foresta, alberi, ecc: l'insieme vegetale "inanimato" immerso nella natura Sillabazione na | tù | ra Etimologia / Derivazione dal latino natura, derivato di natus, participio passato di nasci ossia "nascere" Citazione Sinonimi creato, creazione, universo, mondo, cosmo, vita

( per estensione ) ambiente, paesaggio, panorama

ambiente, paesaggio, panorama ( letterario ) potenza, forza generatrice

potenza, forza generatrice (di cosa) aspetto, essenza, essere, genere, origine, proprietà, provenienza, qualità, sorta, sostanza, specie, struttura, tipo, varietà

aspetto, essenza, essere, genere, origine, proprietà, provenienza, qualità, sorta, sostanza, specie, struttura, tipo, varietà (di persona) animo, carattere, costituzione,disposizione, inclinazione, indole, istinto, modo di essere, personalità, propensione, temperamento, tendenza

animo, carattere, costituzione,disposizione, inclinazione, indole, istinto, modo di essere, personalità, propensione, temperamento, tendenza (popolare) vulva Parole derivate (fisica) (chimica) (geologia) (biologia) naturale, naturalità, naturare, naturismo Da non confondere con creato: il lemma ha un'accezione religiosa, mentre natura ha un'accezione pagana Proverbi e modi di dire natura morta : soggetto artistico appunto con elementi specifici e solitamente in primo piano

: soggetto artistico appunto con elementi specifici e solitamente in primo piano andare contro natura : relazioni intime distorte, con perversione, più specificamente quelle omosessuali

: relazioni intime distorte, con perversione, più specificamente quelle omosessuali rispettare la natura : senza esagerazioni, significa prenderne parte, contribuendo al suo equilibrio e apprezzandone le fattezze e le creature

: senza esagerazioni, significa prenderne parte, contribuendo al suo equilibrio e apprezzandone le fattezze e le creature aborto di natura

