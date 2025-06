Il velo che copre la pisside nei cruciverba: la soluzione è Conopeo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il velo che copre la pisside' è 'Conopeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONOPEO

Approfondisci la parola di 7 lettere Conopeo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Conopeo? Il velo che copre la pisside si riferisce a un copricapo o un involucro che protegge o cela un contenitore sacro, come la pisside usata in chiesa. La parola conopeo deriva da questo concetto, rappresentando un elemento che copre o avvolge un oggetto sacro o importante, mantenendo il suo significato di protezione e riservatezza in ambito religioso.

C Como

O Otranto

N Napoli

O Otranto

P Padova

E Empoli

O Otranto

E B O R A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARBORE" ARBORE

