Disse Nulla di nuovo sotto il sole - Cruciverba

La frase "Nulla di nuovo sotto il sole" è spesso associata al re Salomone, una figura biblica dell'Antico Testamento. Questa espressione riflette l'idea che le esperienze umane, le azioni e le conoscenze umane sono cicliche e che, nel corso della storia, le stesse situazioni si ripetono in vari modi. Nella Bibbia, questa affermazione appare nel libro del Qoelet (o Eclesiaste), attribuito tradizionalmente a re Salomone, e fa parte di una riflessione filosofica sulla natura umana e la vanità delle cose terrene. La citazione completa è: "Ciò che è stato, sarà; ciò che è stato fatto, si farà; e non c'è nulla di nuovo sotto il sole". Questa riflessione di Salomone suggerisce che, nonostante l'evoluzione della società e la scoperta di nuove conoscenze, gli esseri umani affrontano ancora sfide e situazioni simili nel corso del tempo, e che l'essenza delle esperienze umane è intrinsecamente legata alla natura ciclica della vita.

