Il re dalla proverbiale saggezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re dalla proverbiale saggezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALOMONE

Augusteo a roma. la sua saggezza, descritta nella bibbia, è considerata proverbiale. durante la sua reggenza venne costruito il tempio di salomone, che... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salomone (disambigua). salomone (in ebraico: , moderno šlomo o šlomo, antico šlomoh;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

