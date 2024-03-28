Il pianeta più vicino al Sole
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il pianeta più vicino al Sole' è 'Mercurio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MERCURIO
Vuoi approfondire la risposta Mercurio? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Mercurio? Il pianeta più vicino al Sole è Mercurio, un corpo celeste che si trova a una distanza molto ridotta rispetto agli altri pianeti del sistema solare. La sua posizione lo rende il primo a ricevere la luce solare e a completare un'orbita intorno alla stella in circa 88 giorni terrestri. Mercurio ha una superficie rocciosa e un clima estremo, con temperature che variano drasticamente tra giorno e notte.
Il pianeta più vicino al Sole nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mercurio
La soluzione associata alla definizione "Il pianeta più vicino al Sole" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mercurio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il pianeta più vicino al Sole
- Risposta: MERCURIO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Mercurio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pianeta più vicino al Sole". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il pianeta del sistema più vicino al sole Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole Mercurio è quello più vicino al Sole La stella più vicina al Sole ne dista più di quattro Volò troppo vicino al sole
Altre definizioni collegate
Con pianeta: Un pianeta sempre più esplorato
Con vicino: L amico più vicino