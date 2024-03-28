Il pianeta più vicino al Sole

Sara Verdi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il pianeta più vicino al Sole' è 'Mercurio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERCURIO

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Perché la soluzione è Mercurio? Il pianeta più vicino al Sole è Mercurio, un corpo celeste che si trova a una distanza molto ridotta rispetto agli altri pianeti del sistema solare. La sua posizione lo rende il primo a ricevere la luce solare e a completare un'orbita intorno alla stella in circa 88 giorni terrestri. Mercurio ha una superficie rocciosa e un clima estremo, con temperature che variano drasticamente tra giorno e notte.

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Il pianeta più vicino al Sole nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mercurio

La soluzione associata alla definizione "Il pianeta più vicino al Sole" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mercurio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il pianeta più vicino al Sole
  • Risposta: MERCURIO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: M_______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

M Milano
E Empoli
R Roma
C Como
U Udine
R Roma
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Mercurio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pianeta più vicino al Sole". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Con pianeta: Un pianeta sempre più esplorato 

Con vicino: L amico più vicino 