Il pianeta più vicino al Sole

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il pianeta più vicino al Sole' è 'Mercurio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERCURIO

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Perché la soluzione è Mercurio? Il pianeta più vicino al Sole è Mercurio, un corpo celeste che si trova a una distanza molto ridotta rispetto agli altri pianeti del sistema solare. La sua posizione lo rende il primo a ricevere la luce solare e a completare un'orbita intorno alla stella in circa 88 giorni terrestri. Mercurio ha una superficie rocciosa e un clima estremo, con temperature che variano drasticamente tra giorno e notte.

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Il pianeta più vicino al Sole nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mercurio

La soluzione associata alla definizione "Il pianeta più vicino al Sole" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mercurio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il pianeta più vicino al Sole

Il pianeta più vicino al Sole Risposta: MERCURIO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: M_______

M_______ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

M Milano E Empoli R Roma C Como U Udine R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Mercurio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pianeta più vicino al Sole". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.