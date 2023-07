Decolla e atterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decolla e atterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREO

Significato/Curiosità : Decolla e atterra

Decollare e atterrare sono due fasi cruciali nel ciclo di volo di un aereo. Durante la fase di decollo, l'aereo accelera lungo la pista, sfruttando la spinta dei motori per generare la velocità necessaria a sollevarsi da terra. A questo punto, il pilota solleva il muso dell'aereo, consentendo alle ali di generare portanza e al velivolo di prendere quota. Una volta in volo, l'aereo attraversa diverse fasi di crociera, mantenendo un'altitudine stabile per il tragitto desiderato. Quando è il momento di atterrare, l'aereo inizia una discesa controllata verso la pista, riducendo gradualmente la velocità e abbassando il muso. Durante l'atterraggio, l'aereo utilizza gli spoiler e i flap per aumentare la resistenza aerodinamica e rallentare, fino a toccare la pista con sicurezza. Decollare e atterrare richiedono una pianificazione attenta, abilità del pilota e coordinazione con la torre di controllo per garantire un volo sicuro ed efficiente.

