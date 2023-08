Atterra verticalmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atterra verticalmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ELICOTTERO

Significato/Curiosità : Atterra verticalmente

L'elicottero è un velivolo capace di atterrare verticalmente, caratteristica che lo rende unico e versatile. Grazie al rotore principale e al rotore di coda, l'elicottero può generare la portanza necessaria per sollevarsi direttamente dal suolo e mantenere una posizione stazionaria in aria. Questa capacità consente all'elicottero di raggiungere luoghi difficilmente accessibili per altri mezzi di trasporto, come terreni accidentati o zone urbane densamente popolate. I suoi usi sono molteplici: dal trasporto di persone al soccorso in caso di emergenze, dal trasporto di merci alla sorveglianza aerea. L'elicottero gioca un ruolo cruciale in diverse applicazioni, fornendo soluzioni versatili e preziose in svariate situazioni.

Altre risposte alla domanda : Atterra verticalmente : atterra; verticalmente; Decolla e atterra ; atterra re sulla superficie della Luna; Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterra ggio; atterra il toro nel Quo vadis; Il JFK in cui si atterra a New York ne ha sei; Può volare verticalmente ; Disposto verticalmente ; Disposta verticalmente ; Posto verticalmente ; Sviluppate verticalmente ;

Cerca altre Definizioni