Corrisponde a un decimetro cubo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrisponde a un decimetro cubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LITRO

Significato/Curiosita : Corrisponde a un decimetro cubo

Dalle norme italiane ed europee). un metro cubo è uguale a: 0,000000001 chilometri cubi 1 000 litri 1 000 decimetri cubi 1 000 000 centimetri cubi ~35... Il litro (simbolo: l) è un'unità di misura del volume. non è un'unità del si ma è tuttora accettata a titolo transitorio. riferendosi al si, un litro equivale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

