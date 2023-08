Unità di misura del gasolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura del gasolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LITRO

Significato/Curiosita : Unita di misura del gasolio

un'unità di misura utilizzata per indicare il peso specifico (rispetto all'acqua) di una miscela idrocarburica liquida (ad esempio greggio o gasolio)... Il litro (simbolo: l) è un'unità di misura del volume. non è un'unità del si ma è tuttora accettata a titolo transitorio. riferendosi al si, un litro equivale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Unità di misura del gasolio : unità; misura; gasolio; Munita di propaggini arboree; unità d intensità di corrente; In ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animale; unità elettrica di resistenza; Fu unita alla Castiglia; Dispositivo che misura la portata volumetrica del fluido in un tubo chiuso; Una grandezza utilizzata per misura re le reazioni chimiche; Strumento per misura re la differenza di livello tra due punti; Un indice che misura gli zuccheri nel sangue; misura lineare; Inquina meno del gasolio ; Altro nome del gasolio ; Il motore a gasolio ; gasolio ; È alimentato a gasolio ;

