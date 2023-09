Operaio dei cantieri navali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operaio dei cantieri navali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALAFATO

Significato/Curiosita : Operaio dei cantieri navali

Immsi. la rodriquez cantieri navali era stata fondata nel 1887 per opera di leopoldo rodriquez, che attrezzò un piccolo cantiere navale nella città di messina... Quaranta del xx secolo. suor eustochia, al secolo smeralda calafato, era figlia di bernardo calafato, ricco mercante messinese, e di mascalda romano colonna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Operaio dei cantieri navali : operaio; cantieri; navali; Movimento operaio dell Inghilterra di inizio 800; operaio addetto a vasti specchi evaporanti; operaio che lavora in tipografia; operaio nel lanificio; All operaio piace alta; Sovrintendono nei cantieri ; Una macchina da cantieri edili; I cantieri con i muratori; Nei cantieri navali è nota come pittura antivegetativa o; Svetta nei cantieri edili; Officine navali ; L istituto tecnico per i futuri costruttori navali ; Affitti navali ; Insieme delle attività relative agli stabilimenti di costruzioni navali ; Nei cantieri navali è nota come pittura antivegetativa o;

Cerca altre Definizioni