Usa stoppa e catrame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usa stoppa e catrame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALAFATO

Significato/Curiosita : Usa stoppa e catrame

Quaranta del xx secolo. suor eustochia, al secolo smeralda calafato, era figlia di bernardo calafato, ricco mercante messinese, e di mascalda romano colonna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Usa stoppa e catrame : stoppa; catrame; Sono in mezzo alla stoppa ; Il Paese di stoppa ni; La stoppa ne è il cascame; Un materiale come la stoppa ; Fermato, stoppa to, nel rugby; Pigmento scuro ottenuto dal catrame ; Insaccato di suino... che fa rima con catrame ;

Cerca altre Definizioni