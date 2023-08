Operaio addetto a vasti specchi evaporanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operaio addetto a vasti specchi evaporanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALINAIO

Significato/Curiosita : Operaio addetto a vasti specchi evaporanti

Nicolao di petra e a sud l'ofanto. le saline all'epoca venivano chiamate salinae cannarum, in quanto il vescovo di canne ne aveva il possesso e ne riscuoteva... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

