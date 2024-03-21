Guasti da cantieri navali nei cruciverba: la soluzione è Avarie

Sara Verdi | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Guasti da cantieri navali' è 'Avarie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVARIE

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Avarie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Soluzione Guasti da cantieri navali - Avarie

Le 6 lettere della soluzione Avarie:
A Ancona
V Venezia
A Ancona
R Roma
I Imola
E Empoli

