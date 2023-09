Un edificio riservato alle auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un edificio riservato alle auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GARAGE

Significato/Curiosita : Un edificio riservato alle auto

Altre risposte alla domanda : Un edificio riservato alle auto : edificio; riservato; alle; auto; edificio per gare; Piano nel sottosuolo di un edificio ; L ambiente interno all ingresso di un edificio ; Piano di edificio che sormonta il cornicione; Terrazzo coperto posto sul tetto di un edificio ; Il riservato se ne sta tra le sue quattro; Spazio pubblicitario riservato al decollo; Il culto riservato a Dio; Il loggiato nelle chiese paleocristiane riservato alle donne; Un angolino riservato ; La disputano i calciatori in alle namento; Pinnipedi simili alle foche; In fondo alle navate centrali; Si porta sulle spalle ; Un composto aggiunto alle bibite; auto chiusa e con due sole portiere; Una tessera per l auto strada; Nelle auto mobili ci sono quelle parasole; Como sulle auto ; Fabbrica le auto Ibiza;

