Si devono allacciare in auto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si devono allacciare in auto' è 'Cinture'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINTURE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si devono allacciare in auto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si devono allacciare in auto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cinture? Le cinture sono dispositivi di sicurezza fondamentali che devono essere allacciati in auto. Sono progettate per proteggere i passeggeri in caso di incidente, riducendo il rischio di ferite gravi o mortali. Quando si viaggia, l'uso corretto delle cinture garantisce una maggiore sicurezza e conformità alle normative stradali. È importante ricordare di allacciarle sempre prima di mettere in moto, perché rappresentano una delle misure di protezione più efficaci durante un viaggio.

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Si devono allacciare in auto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cinture

Se la definizione "Si devono allacciare in auto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si devono allacciare in auto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cinture:

C Como I Imola N Napoli T Torino U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si devono allacciare in auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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