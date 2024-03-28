Corrono con piccole auto

SOLUZIONE: KARTISTI

Perché la soluzione è Kartisti? I piloti che si sfidano in corse su veicoli di piccole dimensioni sono conosciuti come kartisti. La loro passione li porta a competere in circuiti appositamente allestiti, dimostrando abilità e velocità. Questi sportivi spesso iniziano la loro carriera in questa disciplina, che rappresenta un primo passo nel mondo delle corse automobilistiche. La loro destrezza e determinazione li rendono protagonisti di emozionanti gare su piccole auto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Corrono con piccole auto" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corrono con piccole auto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Corrono con piccole auto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corrono con piccole auto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Kartisti:

K Kappa A Ancona R Roma T Torino I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corrono con piccole auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

