La definizione e la soluzione di: Copricapo riservato ai Pontefici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Copricapo riservato ai pontefici

Sostituzione della tiara papale, sempre presente negli stemmi dei precedenti pontefici, sin dall'elezione di papa clemente v (1305), pur se non più indossata... La tiara papale o triregno (in latino: thiara o triregnum) è una particolare corona utilizzata dai papi a partire dal medioevo fino alla seconda metà ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : copricapo orientale; copricapo arabo a tronco di cono; copricapo di paglia bianco; Il copricapo pontificio il cui uso fu smesso da Paolo VI; giochi: è riservato ai bambini; Il dispregiativo che era riservato ai seguaci di Savonarola; Il tipo riservato ama stare tra le proprie quattro; Un edificio riservato alle auto; Sommi pontefici ; I possibili pontefici ; Nome di pontefici ; Copricapo per pontefici ;

Cerca altre Definizioni