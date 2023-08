Un terreno facilmente coltivabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un terreno facilmente coltivabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANURA

Significato/Curiosita : Un terreno facilmente coltivabile

O ibridi di viti di origine americana non sopporta il terreno calcareo, che è il comune terreno da vigna europeo. varietà di uva nera. grappoli con acini... 9°47'56e / 45.330278°n 9.798889°e45.330278; 9.798889 la pianura padana, detta anche padano-veneta, pianura padano-veneto-romagnola o val padana (valle che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

