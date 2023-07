Distesa priva di rilievi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distesa priva di rilievi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANURA

Una pianura è una vasta distesa di terreno caratterizzata da un'assenza significativa di rilievi o montagne. È un paesaggio relativamente piatto e uniforme, con un terreno generalmente livellato o leggermente ondulato. Le pianure possono essere costituite da terre coltivate, prati, steppe o deserti, a seconda delle condizioni climatiche e geografiche della regione. Queste ampie distese sono spesso caratterizzate da terreni fertili, favorevoli all'agricoltura e all'allevamento, e possono ospitare insediamenti umani densamente popolati. Le pianure offrono anche un ambiente favorevole per la costruzione di infrastrutture come strade e ferrovie, facilitando il trasporto e lo sviluppo economico. La loro bellezza serena e la vastità del paesaggio attraggono spesso visitatori e amanti della natura.

